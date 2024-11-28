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В Украине ввели экстренные отключения света: энергетика под массированным ударом  

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 07:07
В Украине ввели экстренные отключения света: энергетика под массированным ударом  
Фото иллюстративное из Facebook Германа Галущенко

Во всех областях Украины срочно ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь министра: "Опять энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.

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Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии".

Детали: По словам Галущенко, информацию о последствиях атаки будут уточнять, как только позволит ситуация с безопасностью.

Предыстория:

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  • В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.

энергетикаракетный удар
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