В Украине ввели экстренные отключения света: энергетика под массированным ударом
Четверг, 28 ноября 2024, 07:07
Во всех областях Украины срочно ввели экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.
Источник: министр энергетики Герман Галущенко в Facebook
Прямая речь министра: "Опять энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.
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Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии".
Детали: По словам Галущенко, информацию о последствиях атаки будут уточнять, как только позволит ситуация с безопасностью.
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