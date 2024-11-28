У Києві уламки ракет попадали у двох районах: пошкоджені господарчі будівлі і вантажний автомобіль
Уламки збитих російських ракет попадали у двох районах столиці: у Дніпровському районі – на відкриту територію, у Дарницькому – за попередніми даними, на територію підприємства.
Джерело: КМВА у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі".
Деталі: Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки ракети впали на територію приватного підприємства. Минулося без постраждалих, але пошкоджені вікна та двері приміщення, вантажне авто, ворота на територію.
Раніше Попко повідомив, що уламки також упали на відкритій території у Дніпровському районі.
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