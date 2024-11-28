У Києві та Миколаєві пролунали вибухи

Близько 8 ранку у Києві пролунали вибухи, влада міста повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунають у Миколаєві.

Джерело: кореспондент "Української правди", КМВА, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич та Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Реклама:

Деталі: За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету, яка рухалась у напрямку столиці з південного сходу, і закликали мешканців пройти в укриття.

Також міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про вибухи у місті.

Доповнено: Пізніше Попко додав, що внаслідок ракетного удару росіян зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці – за попередніми даними, на відкриту територію.

РЕКЛАМА:

"Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", – повідомив очільник КМВА.

Передісторія: