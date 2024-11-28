В Киеве обломки ракет попадали в двух районах: повреждены хозяйственные постройки и грузовой автомобиль
Обломки сбитых российских ракет попадали в двух районах столицы: в Днепровском районе – на открытую территорию, в Дарницком – по предварительным данным, на территорию предприятия.
Источник: КМВА в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно, на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара".
Детали: Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки ракеты упали на территорию частного предприятия. Обошлось без пострадавших, но повреждены окна и двери помещения, грузовое авто, ворота на территорию.
Ранее Попко сообщил, что обломки также упали на открытой территории в Днепровском районе.
Предыстория:
- В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы ракетами и дронами.
- Около 8 утра взрывы прогремели в Киеве, власти сообщили о работе ПВО.
- Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.