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В Киеве обломки ракет попадали в двух районах: повреждены хозяйственные постройки и грузовой автомобиль

Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 08:56
В Киеве обломки ракет попадали в двух районах: повреждены хозяйственные постройки и грузовой автомобиль
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Обломки сбитых российских ракет попадали в двух районах столицы: в Днепровском районе – на открытую территорию, в Дарницком – по предварительным данным, на территорию предприятия.

Источник: КМВА в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Предварительно, на территорию предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Без пожара".

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Детали: Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки ракеты упали на территорию частного предприятия. Обошлось без пострадавших, но повреждены окна и двери помещения, грузовое авто, ворота на территорию.

Ранее Попко сообщил, что обломки также упали на открытой территории в Днепровском районе.

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