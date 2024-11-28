Путін хоче загострити ситуацію так, щоб Трамп не зміг закінчити війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Володимир Путін зараз "розмахує своїм "Орєшніком" тільки для того, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа спрямовані на зупинення війни.

Джерело: звернення Зеленського 28 листопада

Пряма мова: "І сьогодні ж у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орєшніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації.

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Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози".

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз іще тривають відновлювальні роботи після російського масованого удару вранці 28 листопада.

Пряма мова: "Були "Калібри" з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад".

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