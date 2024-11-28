Путін хоче загострити ситуацію так, щоб Трамп не зміг закінчити війну – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії Володимир Путін зараз "розмахує своїм "Орєшніком" тільки для того, щоб зірвати зусилля Дональда Трампа спрямовані на зупинення війни.
Джерело: звернення Зеленського 28 листопада
Пряма мова: "І сьогодні ж у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орєшніком" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації.
Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози".
Деталі: Зеленський зазначив, що зараз іще тривають відновлювальні роботи після російського масованого удару вранці 28 листопада.
Пряма мова: "Були "Калібри" з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад".
Що передувало:
- Російський правитель Володимир Путін 28 листопада заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".
- Внаслідок масованої атаки РФ у четвер зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору, Повітряні сили розповіли про особливості тактики ворога, який намагається виснажити українську ППО.