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Путин хочет обострить ситуацию так, чтобы Трамп не смог закончить войну – Зеленский

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 ноября 2024, 20:08
Путин хочет обострить ситуацию так, чтобы Трамп не смог закончить войну – Зеленский
фото - оп

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правитель России Владимир Путин сейчас "размахивает своим „Орешником" только для того, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа направленные на остановку войны.

Источник: обращение Зеленского 28 ноября

Прямая речь: "И сегодня же в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты – свою готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну. Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации.

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Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. Именно поэтому путинская эскалация сейчас – это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России. Мы понимаем все имеющиеся угрозы".

Детали: Зеленский отметил, что сейчас еще продолжаются восстановительные работы после российского массированного удара утром 28 ноября.

Прямая речь: "Были "Калибры" с кассетными боевыми частями, и это особенно опасное российское оружие против гражданских, которое значительно усложнило работу наших спасателей и наших ремонтных бригад".

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Что предшествовало:

  • Российский правитель Владимир Путин 28 ноября заявил, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".
  • В результате массированной атаки РФ в четверг зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора, Воздушные силы рассказали об особенностях тактики врага, который пытается истощить украинскую ПВО.

ЗеленскийТрампПутин
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