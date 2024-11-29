ГБР: У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из "самоволки"

Согласно новому законодательству, у военных, которые впервые самовольно оставили место несения службы, есть месяц - до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.

Источник: советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если вы ушли в "самоволку" как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть за месяц.

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После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления вас на службе.

Возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии".

Детали: Сапьян напомнила, что, когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан сообщить об этом орган досудебного расследования или военную службу правопорядка.

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