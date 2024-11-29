ГБР: У военных есть время до 1 января, чтобы вернуться из "самоволки"
Согласно новому законодательству, у военных, которые впервые самовольно оставили место несения службы, есть месяц - до 1 января 2025 года, чтобы вернуться без наступления уголовной ответственности.
Источник: советник директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян в телеэфире, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Если вы ушли в "самоволку" как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября до 1 января нового года, то есть за месяц.
После того, как вы возвращаетесь на место своей службы, командир имеет 72 часа для продления действия контракта или восстановления вас на службе.
Возобновляются денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии".
Детали: Сапьян напомнила, что, когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан сообщить об этом орган досудебного расследования или военную службу правопорядка.
Предыстория:
- 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.
- 21 ноября Верховная Рада в целом поддержала проект закона о добровольном возвращении на службу за первое СЗЧ или дезертирство.
- 20 августа парламент принятым законом снял уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир позволит продолжить службу.