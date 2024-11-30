Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ

Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 06:35
Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ
лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и министр обороны России Андрей Белоусов в Пхеньяне, КНДР. Фото: KCNA

Во время встречи с министром обороны России лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что его страна будет "неизменно поддерживать" войну России против Украины.

Источник: Associated Press со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство

Детали: Российская военная делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым прибыла в Северную Корею 29 ноября на фоне усиления сотрудничества между двумя странами.

Реклама:

Дословно: "По сообщению государственного информационного агентства КНДР, во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защите суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости каждой из стран перед лицом быстро меняющегося международного положения в области безопасности".

Детали: Ким заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности перед лицом стремления империалистов к гегемонии".

Северная Корея поддержала вторжение России в Украину, назвав его оборонительным ответом на то, что и Москва, и Пхеньян называют "безрассудным" продвижением НАТО на восток и шагами под руководством США, направленными на уничтожение позиции России как могущественной державы.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

войнаРосcияКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Если Украина упадет, Путин вернется и в Сирию, и в Африку – Зеленский

Зима пришла в Киев раньше нормы

Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО, пока Трамп еще не в Белом доме

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и, что "формирует концепцию" для прекращения войны

В Кремле переживают за свои базы в Сирии и ищут, с кем договариваться

Лидер немецкой оппозиции в Киеве: Путин пойдет на переговоры, когда Украина сможет себя защитить

Все новости...
война
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожено более 1700 оккупантов
Диалектика зимы
ISW: Заявления Путина о новых ударах «Орешником» – пустые запугивания
Последние новости
19:15
Украина готовит встречу группы стран для общей позиции по завершению войны – ОП
19:08
НАБУ и САП завершили расследование обогащения главы АМКУ на 70 миллионов
19:08
Суд вынес приговор коллаборанту, возглавившему училище в Мелитополе и вводившему стандарты РФ
19:07
Британия расширила санкции в сфере торговли золотом, чтобы сократить финансирование войны РФ
18:47
В Харькове неизвестные взорвали взрывчатку возле полицейского участка
18:43
Компания, которая майнит Bitcoin, купила ветроэлектростанцию для своих операций
18:38
Объявили номинантов на премию Золотой глобус 2025
18:33
Каллас на саммите НАТО поспорила с Орбаном относительно членства Украины в Альянсе – Politico
18:02
"Вашей дочери нужна операция": правоохранители вручили подозрение женщине, выманившей у пенсионерки 380 тыс грн
18:00
Кабмин вернул Агентству оборонных закупок часть миллиардов, которые ранее забрал
Все новости...
Реклама:
Реклама: