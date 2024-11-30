Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ
Во время встречи с министром обороны России лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что его страна будет "неизменно поддерживать" войну России против Украины.
Источник: Associated Press со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство
Детали: Российская военная делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым прибыла в Северную Корею 29 ноября на фоне усиления сотрудничества между двумя странами.
Дословно: "По сообщению государственного информационного агентства КНДР, во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защите суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости каждой из стран перед лицом быстро меняющегося международного положения в области безопасности".
Детали: Ким заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности перед лицом стремления империалистов к гегемонии".
Северная Корея поддержала вторжение России в Украину, назвав его оборонительным ответом на то, что и Москва, и Пхеньян называют "безрассудным" продвижением НАТО на восток и шагами под руководством США, направленными на уничтожение позиции России как могущественной державы.
Предыстория:
- 11 сентября издание The New York Times сообщало, что Россия получила новые баллистические ракеты Hwasong-11 от Северной Кореи и применяла их для ударов по Киеву этим летом. Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками.
- В ноябре стало известно, что Северная Корея значительно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, которые Россия применяет в войне против Украины.
- По данным Генштаба ВСУ, в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.