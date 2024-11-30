Лидер Северной Кореи пообещал России свою непоколебимую поддержку в войне против Украины – СМИ

Во время встречи с министром обороны России лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал, что его страна будет "неизменно поддерживать" войну России против Украины.

Источник: Associated Press со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство

Детали: Российская военная делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым прибыла в Северную Корею 29 ноября на фоне усиления сотрудничества между двумя странами.

Реклама:

Дословно: "По сообщению государственного информационного агентства КНДР, во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защите суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости каждой из стран перед лицом быстро меняющегося международного положения в области безопасности".

Детали: Ким заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности перед лицом стремления империалистов к гегемонии".

Северная Корея поддержала вторжение России в Украину, назвав его оборонительным ответом на то, что и Москва, и Пхеньян называют "безрассудным" продвижением НАТО на восток и шагами под руководством США, направленными на уничтожение позиции России как могущественной державы.

РЕКЛАМА:

Предыстория: