Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Росіяни затягують процес передання тіла української журналістки Вікторії Рощиної Україні, яка загинула в полоні РФ.

Джерело: народний депутат, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки ­­-ред.). І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію (щодо цього -ред.)".

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Деталі: Окремо Юрчишин закцентував на тому, що Україні потрібно звільнити кожного цивільного журналіста і взагалі - кожного цивільного українця та кожного політв’язня.

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In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

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