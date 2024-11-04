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Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 листопада 2024, 17:36
Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп
Вікторія Рощина

Росіяни затягують процес передання тіла української журналістки Вікторії Рощиної Україні, яка загинула в полоні РФ.

Джерело: народний депутат, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки ­­-ред.). І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію (щодо цього -ред.)".

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Деталі: Окремо Юрчишин закцентував на тому, що Україні потрібно звільнити кожного цивільного журналіста і взагалі - кожного цивільного українця та кожного політв’язня.

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

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Передісторія:

  • В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
  • У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війнуяк на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя. 
  • Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
  • Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж. 
  • У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
  • 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
  • 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди"  Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.

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