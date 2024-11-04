Росія затягує процес передання тіла журналістки Рощиної Україні – нардеп
Росіяни затягують процес передання тіла української журналістки Вікторії Рощиної Україні, яка загинула в полоні РФ.
Джерело: народний депутат, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин на брифінгу, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії РФ навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки -ред.). І, відповідно, РФ затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію (щодо цього -ред.)".
Деталі: Окремо Юрчишин закцентував на тому, що Україні потрібно звільнити кожного цивільного журналіста і взагалі - кожного цивільного українця та кожного політв’язня.
Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП
In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості
Передісторія:
- В березні 2022 року Рощину захопили російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
- У 2022 році Рощина написала для УП низку репортажів з тимчасово окупованих територій. Зокрема, про те, чим живе окупований Крим у війну, як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум, та показала фоторепортаж зі зруйнованого Маріуполя.
- Для того, щоб потрапити на окуповану територію, Рощина вирушила з України до Польщі 25 липня. Вона планувала через Росію дібратися на окупований схід України через 3 дні.
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.
- У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
- 10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що у російському ув’язненні загинула позаштатна авторка "Української правди" Вікторія Рощина. У ГУР зазначили, що журналістку мали повернути в Україну в результаті обміну.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин поєднаний з умисним вбивством.