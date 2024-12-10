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Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится его и, возможно, Китая

Ольга ГлущенкоВторник, 10 декабря 2024, 02:18
Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится его и, возможно, Китая
Зеленский и Трамп, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что говорил новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что правитель России "боится только его и, возможно, Китая".

Источник: Зеленский в сети Х

Также президент Украины добавил, что важно совместно, вместе работать над вопросом, как завершить войну в Украине.

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Прямая речь Зеленского: "Это наш главный приоритет.

Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор".

Детали: Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону и Трампу.

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Прямая речь Зеленского: "Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо.

Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.

Мы знаем, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов – того, чего не смогли достичь другие. Чтобы достичь успеха в завершении этой войны, нам нужно единство – единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, – а также сильные позиции и гарантии мира.

Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир.

Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок".

Что предшествовало: Зеленский назвал продуктивной встречу с Макроном и Трампом и заявил, что все они хотят завершить войну в Украине как можно быстрее и справедливо.

Зеленский сказал, что в разговоре с коллегами Макроном и Трампом в Париже подчеркнул, что руководитель государства-агрессора РФ Владимир Путин не хочет окончания войны против Украины, к этому его нужно принудить.

ЗеленскийТрампПутинвойна
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