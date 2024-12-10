Росіяни вантажать техніку у літаки і тікають із Сирії – розвідка

Росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

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Із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів "ульяновск", "чкаловскій" та "пріволжскій".

Деталі: Також Росія залучає додаткові об’єкти флоту. Зокрема, у Балтійську наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж "Sparta II" та великий десантний корабель "Алєксандр Шабалін".

Крім того, курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту Росії "Алєксандр Отраковскій" та "Іван Грєн".

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В операції з відступу росіян із Сирії також беруть участь ворожі фрегати "адмірал Горшков" та "адмірал Головко".

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу.

В ГУР припускають, що РФ розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Так, росіяни більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання "терористами".

Водночас серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення: "Московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю".

Повідомляється, що одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

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