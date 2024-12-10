Росіяни вантажать техніку у літаки і тікають із Сирії – розвідка
Росіяни задіяли кораблі та військово-транспортні літаки, на які вантажать залишки військ, озброєнь та техніки і повертаються із Сирії в Росію.
Джерело: ГУР
Дослівно: "Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.
Із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів "ульяновск", "чкаловскій" та "пріволжскій".
Деталі: Також Росія залучає додаткові об’єкти флоту. Зокрема, у Балтійську наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж "Sparta II" та великий десантний корабель "Алєксандр Шабалін".
Крім того, курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту Росії "Алєксандр Отраковскій" та "Іван Грєн".
В операції з відступу росіян із Сирії також беруть участь ворожі фрегати "адмірал Горшков" та "адмірал Головко".
У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу.
В ГУР припускають, що РФ розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Так, росіяни більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання "терористами".
Водночас серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення: "Московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю".
Повідомляється, що одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.
Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?
Передісторія:
- Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни.
- За даними ISW, втрата військових баз у Сирії може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці. Це послабить позиції Росії в Лівії та країнах на південь від Сахари, а також поставить під сумнів її вплив на африканські авторитарні режими.
- Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 9 грудня, що Кремль намагається вийти на контакт у Сирії з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки військових баз.