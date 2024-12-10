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Россияне грузят технику в самолеты и бегут из Сирии – разведка

Алена МазуренкоВторник, 10 декабря 2024, 11:32
Россияне грузят технику в самолеты и бегут из Сирии – разведка
фото: ГУР

Россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.

Источник: ГУР

Дословно: "Для отступления из Сирийской республики россияне задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники.

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С авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "ульяновск", "чкаловский" и "приволжский".

Детали: Также Россия привлекает дополнительные объекты флота. В частности, в Балтийске приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин".

Кроме того, курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Гринь".

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В операции по отступлению россиян из Сирии также участвуют вражеские фрегаты "адмирал Горшков" и "адмирал Головко".

В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.

В ГУР предполагают, что РФ рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии. Так, россияне больше не называют восставшие против режима Асада группировки "террористами".

В то же время среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение: "Московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в частности их организационной несостоятельностью".

Сообщается, что одна из военных баз с российскими военными находится в осаде.

Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?

Предыстория:

  • Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны. 
  • По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.
  • Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.

СирияРосcияразведка
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