Россияне грузят технику в самолеты и бегут из Сирии – разведка
Россияне задействовали корабли и военно-транспортные самолеты, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники и возвращаются из Сирии в Россию.
Источник: ГУР
Дословно: "Для отступления из Сирийской республики россияне задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники.
С авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "ульяновск", "чкаловский" и "приволжский".
Детали: Также Россия привлекает дополнительные объекты флота. В частности, в Балтийске приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин".
Кроме того, курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Гринь".
В операции по отступлению россиян из Сирии также участвуют вражеские фрегаты "адмирал Горшков" и "адмирал Головко".
В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.
В ГУР предполагают, что РФ рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии. Так, россияне больше не называют восставшие против режима Асада группировки "террористами".
В то же время среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение: "Московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в частности их организационной несостоятельностью".
Сообщается, что одна из военных баз с российскими военными находится в осаде.
Слушайте подкаст: Что происходило в Сирии до падения режима Асада?
Предыстория:
- Режим Асада удерживал власть в Сирии в течение 24 лет и потерпел крах после того, как 12-дневное наступление повстанцев во главе с исламистской боевой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам", или "Организация освобождения Леванта" 8 декабря завершилось захватом Дамаска – столицы страны.
- По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.
- Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.