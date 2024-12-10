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Российская атака на клинику в Запорожье: 4 погибших, 20 пострадавших, среди них 5-летний ребенок

Анастасия ПроцВторник, 10 декабря 2024, 19:31
Российская атака на клинику в Запорожье: 4 погибших, 20 пострадавших, среди них 5-летний ребенок
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

В результате российского удара по частной клинике в Запорожье погибли 4 человека, одного удалось реанимировать, еще 20 пострадали, среди них – 5-летняя девочка.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Воздушные силыОфис генерального прокурора

Прямая речь: "Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены".

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Детали: Ранее воздушники предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Впоследствии Федоров написал, что уже известно о четырех раненых. 

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ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Также оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания. Сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

В 16:05 глава Запорожской ОГА сообщил, что количество погибших возросло до трех, а раненых – до пяти.

"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники, На месте удара работают все службы", – добавил Федоров.

Через несколько минут Федоров заявил, что количество раненых возросло до 11, среди которых двое врачей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

В 16:39 Федоров написал, что сейчас известно о 14 пострадавших.

Позже он сообщил уже о 16 раненых в результате российской ракетной атаки.

Кроме этого, в ОГП отметили, что в результате попадания подверглось разрушениям здание частной клиники и расположенное рядом кафе. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные жилые дома, автомобили местных жителей.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

По словам Федорова, под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара, находятся по меньшей мере восемь человек.

"Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними три бригады медиков", – отметил глава ОВА.

Дополнено в 18:40: Федоров заявил, что врачам удалось реанимировать одного из пострадавших, которого во время поисковой операции уже считали погибшим.

Позже глава Запорожской областной военной администрации уточнил, что в 15:00 враг нанес удар по центру города баллистической ракетой, вероятно, "Искандером".

В результате атаки погибли 2 человека, одного удалось реанимировать. Также в больницы доставили 16 пострадавших: 9 женщин и 7 мужчин, большинство из них в крайне тяжелом состоянии. По меньшей мере 6 человек остаются под завалами, с некоторыми из них есть контакт.

Федоров добавил, что россияне разрушили частную клинику, где находились врачи и пациенты. Значительные повреждения получили многоэтажки – выбиты окна, повреждены крыши. Частичные разрушения также зафиксированы в школе и внешкольном учреждении.

Глава ОВА сообщил, что спасатели, коммунальные службы и медики продолжают работать. На разбор завалов может потребоваться еще 5-7 часов.

Обновлено: В 19:30 Федоров написал, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

 
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

"Эта вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", – сообщил председатель ОВА.

Через полчаса стало известно о 20 раненых из-за удара россиян по Запорожью. Как отметил Иван Федоров, 13-ро человек находятся в больнице, семеро от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте.

Впоследствии руководитель ОВА написал, что количество погибших в результате вражеского удара возросло до четырех.

Предыстория:

Запорожьеобстрел
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