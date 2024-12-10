Российская атака на клинику в Запорожье: 4 погибших, 20 пострадавших, среди них 5-летний ребенок
В результате российского удара по частной клинике в Запорожье погибли 4 человека, одного удалось реанимировать, еще 20 пострадали, среди них – 5-летняя девочка.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, Воздушные силы, Офис генерального прокурора
Прямая речь: "Россияне атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены".
Детали: Ранее воздушники предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях где объявлена воздушная тревога.
Обновлено: Впоследствии Федоров написал, что уже известно о четырех раненых.
Также оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания. Сейчас на месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.
В 16:05 глава Запорожской ОГА сообщил, что количество погибших возросло до трех, а раненых – до пяти.
"Спасатели ищут людей под завалами, разрушенной российской ракетой клиники, На месте удара работают все службы", – добавил Федоров.
Через несколько минут Федоров заявил, что количество раненых возросло до 11, среди которых двое врачей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
В 16:39 Федоров написал, что сейчас известно о 14 пострадавших.
Наслідки російської атаки по Запоріжжю.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 10, 2024
Відео: голова Запорізької ОВА Іван Федоров pic.twitter.com/uZRiC269n3
Позже он сообщил уже о 16 раненых в результате российской ракетной атаки.
Кроме этого, в ОГП отметили, что в результате попадания подверглось разрушениям здание частной клиники и расположенное рядом кафе. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные жилые дома, автомобили местных жителей.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.
По словам Федорова, под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара, находятся по меньшей мере восемь человек.
"Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними три бригады медиков", – отметил глава ОВА.
Дополнено в 18:40: Федоров заявил, что врачам удалось реанимировать одного из пострадавших, которого во время поисковой операции уже считали погибшим.
Позже глава Запорожской областной военной администрации уточнил, что в 15:00 враг нанес удар по центру города баллистической ракетой, вероятно, "Искандером".
В результате атаки погибли 2 человека, одного удалось реанимировать. Также в больницы доставили 16 пострадавших: 9 женщин и 7 мужчин, большинство из них в крайне тяжелом состоянии. По меньшей мере 6 человек остаются под завалами, с некоторыми из них есть контакт.
Федоров добавил, что россияне разрушили частную клинику, где находились врачи и пациенты. Значительные повреждения получили многоэтажки – выбиты окна, повреждены крыши. Частичные разрушения также зафиксированы в школе и внешкольном учреждении.
Глава ОВА сообщил, что спасатели, коммунальные службы и медики продолжают работать. На разбор завалов может потребоваться еще 5-7 часов.
Обновлено: В 19:30 Федоров написал, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.
"Эта вражеская атака на Запорожье унесла три жизни", – сообщил председатель ОВА.
Через полчаса стало известно о 20 раненых из-за удара россиян по Запорожью. Как отметил Иван Федоров, 13-ро человек находятся в больнице, семеро от госпитализации отказались, среди них и 5-летняя девочка. Ребенку медики оказали помощь на месте.
Впоследствии руководитель ОВА написал, что количество погибших в результате вражеского удара возросло до четырех.
Предыстория:
- Вечером 6 декабря российская армия атаковала Запорожье. В результате удара 10 человек погибли, среди них 2 ребенка. Еще 27 получили ранения.