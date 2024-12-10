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Лубінець: Росіяни розстріляли 109 українських військовополонених протягом 2024 року

Анастасія ПроцВівторок, 10 грудня 2024, 22:12
Лубінець: Росіяни розстріляли 109 українських військовополонених протягом 2024 року
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Ілюстративне фото: Getty Images

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що протягом 2024 року вдалося офіційно підтвердити розстріли 109 українських військовополонених росіянами.

Джерело: Лубінець в телемарафоні

Пряма мова: "Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених".

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Деталі: За словами Лубінця, за попередні роки повномасштабної війни всього зафіксували 177 випадків.

Також він підкреслив, що від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

"На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати – ми це робимо", – зауважив омбудсмен.

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Що передувало: 

  • 24 листопада російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, розпочато кримінальне провадження.
  • Офіс генпрокурора констатує, що з кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.

омбудсменполоненіРосія
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