Лубінець: Росіяни розстріляли 109 українських військовополонених протягом 2024 року

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що протягом 2024 року вдалося офіційно підтвердити розстріли 109 українських військовополонених росіянами.

Джерело: Лубінець в телемарафоні

Пряма мова: "Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених".

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Деталі: За словами Лубінця, за попередні роки повномасштабної війни всього зафіксували 177 випадків.

Також він підкреслив, що від розвідувальних та правоохоронних органів надходила інформація, що росіяни часто порушують права військовополонених.

"На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати – ми це робимо", – зауважив омбудсмен.

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