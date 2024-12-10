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Лубинец: Россияне расстреляли 109 украинских военнопленных в течение 2024 года

Анастасия ПроцВторник, 10 декабря 2024, 22:12
Лубинец: Россияне расстреляли 109 украинских военнопленных в течение 2024 года
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Иллюстративное фото: Getty Images

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в течение 2024 года удалось официально подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных россиянами.

Источник: Лубинец в телемарафоне

Прямая речь: "Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных".

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Детали: По словам Лубинца, за предыдущие годы полномасштабной войны всего зафиксировали 177 случаев.

Также он подчеркнул, что от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - отметил омбудсмен.

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Что предшествовало:

  • 24 ноября российские захватчики расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, начато уголовное производство.
  • Офис генпрокурора констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.

омбудсменпленныеРосcия
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