Лубинец: Россияне расстреляли 109 украинских военнопленных в течение 2024 года

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в течение 2024 года удалось официально подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных россиянами.

Источник: Лубинец в телемарафоне

Прямая речь: "Нам удается больше официально зафиксировать нарушения прав украинских военнопленных, расстрелов, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных".

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Детали: По словам Лубинца, за предыдущие годы полномасштабной войны всего зафиксировали 177 случаев.

Также он подчеркнул, что от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций, когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - отметил омбудсмен.

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