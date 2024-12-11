Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На тлі активізації співпраці Росія передасть Північній Кореї винищувачі – ISW

Ольга Глущенко Середа, 11 грудня 2024, 05:30
На тлі активізації співпраці Росія передасть Північній Кореї винищувачі – ISW
Володимир Путін і Кім Чен Ин у червні 2024 року, фото: ЦТАК

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на активізацію співпраці між Росією та Північною Кореєю, на тлі якої РФ передає КНДР винищувачі МіГ-29 і Су-27 в обмін на розгортання північнокорейських військ у Росії для підтримки війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Росія має намір поставити Північній Кореї винищувачі на тлі зростаючого військового партнерства між двома країнами.

Реклама:

Командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США (INDOPACOM) адмірал Семюел Папаро повідомив 10 грудня, що Росія і Північна Корея уклали угоду, в якій Росія погодилася відправити винищувачі МіГ-29 і Су-27 до Пхеньяну в обмін на розгортання Північною Кореєю військ у Росії для підтримки війни Федерації в Україні.

Папаро підкреслив, що отримання Північною Кореєю цих літаків посилить її військовий потенціал, і що Пхеньян, ймовірно, очікує від Росії додаткової військової техніки і технологій, в тому числі апаратів повернення балістичних ракет, підводних технологій і систем протиповітряної оборони в рамках цієї угоди.

Адмірал зазначив, що північнокорейські солдати залишаються в зонах бойових дій, ймовірно, маючи на увазі Курську область, але поки що не ведуть активних бойових дій.

РЕКЛАМА:

В огляді нагадують, що південнокорейський телеканал TV Chosun 21 жовтня опублікував ексклюзивний репортаж, в якому йдеться про те, що Північна Корея відправила невизначену кількість пілотів-винищувачів до Владивостока перед розгортанням наземних військ в Росії на початку жовтня, ймовірно, з метою навчити своїх пілотів керувати російськими винищувачами.

Дослівно ISW: "Північнокорейські пілоти тренуються на російських штурмовиках Су-25 (які вже входять до складу ВПС Корейської народної армії), що додатково вказує на те, що поставка російських винищувачів піде на користь і розширить військові можливості Північної Кореї, особливо в повітряному просторі".

Деталі: За оцінками ISW, військова співпраця між Росією і Північною Кореєю особливо активізувалася після підписання Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами в червні 2024 року, а особливо після того, як він набув чинності 4 грудня.

Ключові висновки ISW за 10 грудня:

  • Силова позиція Росії навколо Сирії продовжує відображати нинішню обережну і нерішучу реакцію Кремля на падіння режиму Башара аль-Асада.
  • Росія має намір поставити Північній Кореї винищувачі на тлі зростаючого військового партнерства між двома країнами.
  • Путін зустрівся з міністром оборони Індії Раднатом Сінгхом у Москві 10 грудня, оскільки Індія продовжує намагатися збалансувати військово-технічне співробітництво з Росією і підтримувати добрі відносини з ключовими західними союзниками.
  • Українські війська просунулися на Вугледарському напрямку, а російські – у Курській та Харківській областях, а також у напрямках Сватового, Торецька, Покровська, Курахового, Вугледара та Великої Новосілки.
  • Російська влада продовжує докладати зусиль для формалізації нерегулярних російських військових підрозділів і ветеранів армійських корпусів так званих "ЛНР" і "ДНР" та їхньої офіційної інтеграції до складу Міністерства оборони Росії.
  • Росія продовжує використовувати високотехнологічні компоненти західного виробництва в російських системах озброєнь, незважаючи на санкції Заходу проти Росії та воюючих держав.
  • Російське інсайдерське джерело, яке раніше правильно передбачило кадрові зміни в МО РФ, заявило 9 грудня, що президент Путін підвищив заступника міністра оборони Павла Фрадкова до звання генерал-майора.

Знати більше: Новітня "Вісь зла" та ситуативні попутники. Як країни-союзники Росії допомагають їй у війні проти України

КНДРРосіяавіавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Усі новини...
КНДР
Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон
У МЗС занепокоєні, що РФ може захопити природні ресурси, які посилять КНДР та Іран
У США звинувачують жителя Каліфорнії у постачанні зброї та боєприпасів до КНДР
Останні новини
18:42
У 2024 році Лубінець отримав майже 4 тисячі скарг на дії ТЦК та СП
18:35
Індійська рупія знову впала до історичного мінімуму
18:26
До Києва приїхав міністр оборони Британії
18:21
відеоУ Мурманській області РФ зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі
18:16
фото, відеоДо кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду
18:10
Українці тепер за бажанням можуть оформити лише електронне пенсійне посвідчення
18:02
Передача "тіл з Іл-76": За місяць-два буде відомо, чи справді це рештки полонених – Лубінець
18:01
біатлонДебют Дмитренко та ностальгія за перемогою Семеренко. Прев'ю етапу Кубку світу в Ансі
17:50
До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній
17:43
Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde
Усі новини...
Реклама:
Реклама: