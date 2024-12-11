На фоне активизации сотрудничества Россия передаст Северной Корее истребители – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на активизацию сотрудничества между Россией и Северной Кореей, на фоне которого РФ передает КНДР истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание северокорейских войск в России для поддержки войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Россия намерена поставить Северной Корее истребители на фоне растущего военного партнерства между двумя странами.

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Командующий Индо-Тихоокеанским командованием США (INDOPACOM) адмирал Сэмюэл Папаро сообщил 10 декабря, что Россия и Северная Корея заключили соглашение, в котором Россия согласилась отправить истребители МиГ-29 и Су-27 в Пхеньян в обмен на развертывание Северной Кореей войск в России для поддержки войны Федерации в Украине.

Папаро подчеркнул, что получение Северной Кореей этих самолетов усилит ее военный потенциал, и что Пхеньян, вероятно, ожидает от России дополнительной военной техники и технологий, в том числе аппаратов возвращения баллистических ракет, подводных технологий и систем противовоздушной обороны в рамках этой сделки.

Адмирал отметил, что северокорейские солдаты остаются в зонах боевых действий, вероятно, имея в виду Курскую область, но пока не ведут активных боевых действий.

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В обзоре напоминают, что южнокорейский телеканал TV Chosun 21 октября опубликовал эксклюзивный репортаж, в котором говорится о том, что Северная Корея отправила неопределенное количество пилотов-истребителей во Владивосток перед развертыванием наземных войск в России в начале октября, вероятно, с целью обучить своих пилотов управлять российскими истребителями.

Дословно ISW: "Северокорейские пилоты тренируются на российских штурмовиках Су-25 (которые уже входят в состав ВВС Корейской народной армии), что дополнительно указывает на то, что поставка российских истребителей пойдет на пользу и расширит военные возможности Северной Кореи, особенно в воздушном пространстве".

Детали: По оценкам ISW, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей особенно активизировалось после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами в июне 2024 года, а особенно после того, как он вступил в силу 4 декабря.

Ключевые выводы ISW за 10 декабря:

Силовая позиция России вокруг Сирии продолжает отражать нынешнюю осторожную и нерешительную реакцию Кремля на падение режима Башара аль-Асада.

Россия намерена поставить Северной Корее истребители на фоне растущего военного партнерства между двумя странами.

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