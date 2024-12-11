Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фоне активизации сотрудничества Россия передаст Северной Корее истребители – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 11 декабря 2024, 05:30
На фоне активизации сотрудничества Россия передаст Северной Корее истребители – ISW
Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне 2024 года, фото: ЦТАК

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на активизацию сотрудничества между Россией и Северной Кореей, на фоне которого РФ передает КНДР истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на развертывание северокорейских войск в России для поддержки войны в Украине.

Источник: ISW

Детали: Россия намерена поставить Северной Корее истребители на фоне растущего военного партнерства между двумя странами.

Реклама:

Командующий Индо-Тихоокеанским командованием США (INDOPACOM) адмирал Сэмюэл Папаро сообщил 10 декабря, что Россия и Северная Корея заключили соглашение, в котором Россия согласилась отправить истребители МиГ-29 и Су-27 в Пхеньян в обмен на развертывание Северной Кореей войск в России для поддержки войны Федерации в Украине.

Папаро подчеркнул, что получение Северной Кореей этих самолетов усилит ее военный потенциал, и что Пхеньян, вероятно, ожидает от России дополнительной военной техники и технологий, в том числе аппаратов возвращения баллистических ракет, подводных технологий и систем противовоздушной обороны в рамках этой сделки.

Адмирал отметил, что северокорейские солдаты остаются в зонах боевых действий, вероятно, имея в виду Курскую область, но пока не ведут активных боевых действий.

РЕКЛАМА:

В обзоре напоминают, что южнокорейский телеканал TV Chosun 21 октября опубликовал эксклюзивный репортаж, в котором говорится о том, что Северная Корея отправила неопределенное количество пилотов-истребителей во Владивосток перед развертыванием наземных войск в России в начале октября, вероятно, с целью обучить своих пилотов управлять российскими истребителями.

Дословно ISW: "Северокорейские пилоты тренируются на российских штурмовиках Су-25 (которые уже входят в состав ВВС Корейской народной армии), что дополнительно указывает на то, что поставка российских истребителей пойдет на пользу и расширит военные возможности Северной Кореи, особенно в воздушном пространстве".

Детали: По оценкам ISW, военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей особенно активизировалось после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами в июне 2024 года, а особенно после того, как он вступил в силу 4 декабря.

Ключевые выводы ISW за 10 декабря:

  • Силовая позиция России вокруг Сирии продолжает отражать нынешнюю осторожную и нерешительную реакцию Кремля на падение режима Башара аль-Асада.
  • Россия намерена поставить Северной Корее истребители на фоне растущего военного партнерства между двумя странами.
  • Путин встретился с министром обороны Индии Раднатом Сингхом в Москве 10 декабря, поскольку Индия продолжает пытаться сбалансировать военно-техническое сотрудничество с Россией и поддерживать хорошие отношения с ключевыми западными союзниками.
  • Украинские войска продвинулись на Угледарском направлении, а российские - в Курской и Харьковской областях, а также в направлениях Сватово, Торецка, Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки.
  • Российские власти продолжают прилагать усилия для формализации нерегулярных российских военных подразделений и ветеранов армейских корпусов так называемых "ЛНР" и "ДНР" и их официальной интеграции в состав Министерства обороны России.
  • Россия продолжает использовать высокотехнологичные компоненты западного производства в российских системах вооружений, несмотря на санкции Запада против России и воюющих государств.
  • Российский инсайдерский источник, который ранее правильно предсказал кадровые изменения в МО РФ, заявил 9 декабря, что президент Путин повысил заместителя министра обороны Павла Фрадкова до звания генерал-майора.

Знать больше: Новейшая "Ось зла" и ситуативные попутчики. Как страны-союзники России помогают ей в войне против Украины

КНДРРосcияавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Умеров уволил начальника Национальной академии сухопутных войск Ткачука

Все новости...
КНДР
Военные КНДР остаются в Курской области в боевой готовности – Пентагон
В МИД обеспокоены, что РФ может захватить природные ресурсы, которые усилят КНДР и Иран
В США обвиняют жителя Калифорнии в поставках оружия и боеприпасов в КНДР
Последние новости
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
11:47
Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС
11:35
Россияне с дрона атаковали Нововоронцовку на Херсонщине: ранены 5 местных
11:35
Apple Watch больше не является лидером рынка носимой электроники - IDC
11:33
Чиновники Федерации гандбола Украины открыто угрожали журналисту на Евро-2024
11:33
фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека
11:30
Буткевич, Цыбух и Гресь. Украинская правда объявляет победителей премии года
Все новости...
Реклама:
Реклама: