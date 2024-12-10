Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон
Вівторок, 10 грудня 2024, 05:50
За даними Пентагона, північнокорейські військові залишаються на території Курської області Росії в готовності вступити в бій в будь-який момент.
Джерело: заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ
Пряма мова Сінгх: "Війська КНДР досі перебувають у Курській області".
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Деталі: Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.
Пряма мова Сінгх: "Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію".
Передісторія:
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- 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
- Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ.
- Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".