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Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон

Ольга Глущенко Вівторок, 10 грудня 2024, 05:50
Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон
Сінгх, фото: Getty Images

За даними Пентагона, північнокорейські військові залишаються на території Курської області Росії в готовності вступити в бій в будь-який момент.

Джерело: заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ

Пряма мова Сінгх: "Війська КНДР досі перебувають у Курській області".

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Деталі: Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.

Пряма мова Сінгх: "Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію".

Передісторія:

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  • 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
  • Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ. 
  • Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

РосіяКНДРвійнаКурська область
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