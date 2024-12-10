Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності – Пентагон

За даними Пентагона, північнокорейські військові залишаються на території Курської області Росії в готовності вступити в бій в будь-який момент.

Джерело: заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ

Пряма мова Сінгх: "Війська КНДР досі перебувають у Курській області".

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Деталі: Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.

Пряма мова Сінгх: "Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію".

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