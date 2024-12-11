Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7

Ірина БалачукСереда, 11 грудня 2024, 10:40
Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7
Фото ДСНС

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Нацполіція у Telegram

Дослівно ДСНС: "Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі". 

Реклама:

Оновлено: О 10 ранку Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 7 і що під завалами ще є люди. 

 
Фото ЗОВА 

"В лікарнях залишається 5 постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії.  Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній. На жаль, одна жінка померла, попри всі зусилля медиків", – повідомив голова ОВА.

 
Фото ДСНС

Деталі: За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

РЕКЛАМА:

Федоров додав, що внаслідок удару пошкоджені 20 житлових будинків та 3 нежитлові будівлі. 

 
фото зова

До ліквідації наслідків ворожого удару залучили понад 160 людей та півсотні одиниць техніки. 

 
фото ЗОВА 

Передісторія: 

  • 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. 
  • Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.  
  • Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.

Запоріжжяжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

фотоСБУ: На Одещині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та російських окупантів

Рада провалила відкликання Бойка з комітету з питань прав людини: хто не голосував

фото, відеоСенат Чехії одноголосно визнав депортацію кримських татар геноцидом

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Усі новини...
Запоріжжя
У Запоріжжі рятувальники деблокували двох жінок з-під завалів
У Запоріжжі реанімували постраждалого після обстрілу, якого вважали загиблим
Російська атака на клініку в Запоріжжі: 4 загиблих, 20 постраждалих, серед них 5-річна дитина
Останні новини
18:42
У 2024 році Лубінець отримав майже 4 тисячі скарг на дії ТЦК та СП
18:35
Індійська рупія знову впала до історичного мінімуму
18:26
До Києва приїхав міністр оборони Британії
18:21
відеоУ Мурманській області РФ зіткнулися пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі
18:16
фото, відеоДо кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду
18:10
Українці тепер за бажанням можуть оформити лише електронне пенсійне посвідчення
18:02
Передача "тіл з Іл-76": За місяць-два буде відомо, чи справді це рештки полонених – Лубінець
18:01
біатлонДебют Дмитренко та ностальгія за перемогою Семеренко. Прев'ю етапу Кубку світу в Ансі
17:50
До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній
17:43
Макрон і Зеленський зустрінуться увечері в Брюсселі – Le Monde
Усі новини...
Реклама:
Реклама: