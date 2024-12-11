Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7
Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7. Під завалами можуть перебувати 5 людей.
Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Нацполіція у Telegram
Дослівно ДСНС: "Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі".
Оновлено: О 10 ранку Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 7 і що під завалами ще є люди.
"В лікарнях залишається 5 постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній. На жаль, одна жінка померла, попри всі зусилля медиків", – повідомив голова ОВА.
Деталі: За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.
Федоров додав, що внаслідок удару пошкоджені 20 житлових будинків та 3 нежитлові будівлі.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучили понад 160 людей та півсотні одиниць техніки.
Передісторія:
- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
- Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
- Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.