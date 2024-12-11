Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров та Нацполіція у Telegram

Дослівно ДСНС: "Наразі відомо про 6 загиблих громадян, 22 людини постраждали, внаслідок удару у Запоріжжі".

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Оновлено: О 10 ранку Федоров повідомив, що кількість жертв зросла до 7 і що під завалами ще є люди.

Фото ЗОВА

"В лікарнях залишається 5 постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя. Один з чоловіків у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Стан інших пацієнтів лікарі оцінюють як середній. На жаль, одна жінка померла, попри всі зусилля медиків", – повідомив голова ОВА.

Фото ДСНС

Деталі: За даними поліції, поранення різного ступеня тяжкості отримали 12 жінок, 9 чоловіків та 5-річна дівчинка. Під завалами можуть перебувати 5 людей.

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Федоров додав, що внаслідок удару пошкоджені 20 житлових будинків та 3 нежитлові будівлі.

фото зова

До ліквідації наслідків ворожого удару залучили понад 160 людей та півсотні одиниць техніки.

фото ЗОВА

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