Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 7. Под завалами могут находиться 5 человек.

Источник: ГСЧС, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция в Telegram

Дословно ГСЧС: "Известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье".

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Обновлено: В 10 утра Федоров сообщил, что количество жертв возросло до 7 и что под завалами еще есть люди.

фото зова

"В больницах остается 5 пострадавших от вражеской атаки на Запорожье. Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее. К сожалению, одна женщина умерла, несмотря на все усилия медиков", – сообщил глава ОВА.

фото ГСЧС

Детали: По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.

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Федоров добавил, что в результате удара повреждены 20 жилых домов и 3 нежилых здания.

фото ЗОВА

К ликвидации последствий вражеского удара привлекли более 160 человек и полсотни единиц техники.

фото зова

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