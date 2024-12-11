Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью возросло до 7. Под завалами могут находиться 5 человек.
Источник: ГСЧС, глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция в Telegram
Дословно ГСЧС: "Известно о 6 погибших гражданах, 22 человека пострадали в результате удара в Запорожье".
Обновлено: В 10 утра Федоров сообщил, что количество жертв возросло до 7 и что под завалами еще есть люди.
"В больницах остается 5 пострадавших от вражеской атаки на Запорожье. Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние других пациентов врачи оценивают как среднее. К сожалению, одна женщина умерла, несмотря на все усилия медиков", – сообщил глава ОВА.
Детали: По данным полиции, ранения различной степени тяжести получили 12 женщин, 9 мужчин и 5-летняя девочка. Под завалами могут находиться 5 человек.
Федоров добавил, что в результате удара повреждены 20 жилых домов и 3 нежилых здания.
К ликвидации последствий вражеского удара привлекли более 160 человек и полсотни единиц техники.
Предыстория:
- 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
- В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения.
- Вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.