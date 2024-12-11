На Сумщині через російський обстріл загинуло подружжя

У селі Біловоди на Сумщині 11 грудня на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок ворожого авіаудару, правоохоронці знайшли тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "11 грудня 2024 року в с. Біловоди Хотінської громади Сумського району на території приватного домоволодіння на згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент внаслідок ворожого авіаудару".

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Деталі: Зазначається, що правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів, вчинених військовими РФ, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

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