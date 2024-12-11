На Сумщині через російський обстріл загинуло подружжя
Середа, 11 грудня 2024, 15:15
У селі Біловоди на Сумщині 11 грудня на згарищі приватного будинку, зруйнованого внаслідок ворожого авіаудару, правоохоронці знайшли тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "11 грудня 2024 року в с. Біловоди Хотінської громади Сумського району на території приватного домоволодіння на згарищі правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. За даними слідства, будинок загиблих зруйновано вщент внаслідок ворожого авіаудару".
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Деталі: Зазначається, що правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів, вчинених військовими РФ, розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
Нагадаємо:
- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. Внаслідок атаки 8 людей загинули, ще 22 постраждали.