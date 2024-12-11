На Сумщине из-за российского обстрела погибли супруги
Среда, 11 декабря 2024, 15:15
В селе Беловоды Сумской области 11 декабря на пепелище частного дома, разрушенного в результате вражеского авиаудара, правоохранители нашли тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "11 декабря 2024 года в с. Беловоды Хотинской громады Сумского района на территории частного домовладения на пепелище правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины и его 65-летней жены. По данным следствия, дом погибших разрушен до основания в результате вражеского авиаудара".
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Детали: Отмечается, что правоохранители задокументировали последствия военных преступлений, совершенных военными РФ, начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.
Напомним:
- 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания. В результате атаки 8 человек погибли, еще 22 пострадали.