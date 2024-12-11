Російський удар по Запоріжжю: кількість загиблих сягнула 9-ти людей
Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула 9-ти людей - з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини, а в лікарні помер поранений 74-літній чоловік, ще 22 людини постраждали.
Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова Федорова: "Вже 8 загиблих. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини".
Деталі: Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.
На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.
Оновлено. Пізніше Федоров повідомив, що попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік. "Ворожа атака по середмістю забрала уже 9 життів. Не пробачимо", - написав він.
Передісторія:
- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
- Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
- Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцеперебування.
- Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7.