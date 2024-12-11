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Російський удар по Запоріжжю: кількість загиблих сягнула 9-ти людей

Анастасія Проц, Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 12:54
Російський удар по Запоріжжю: кількість загиблих сягнула 9-ти людей
ФОТО: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула 9-ти людей - з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини, а в лікарні помер поранений 74-літній чоловік, ще 22 людини постраждали.

Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Вже 8 загиблих. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини".

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фото: ДСНС

Деталі: Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.

 
фото: ДСНС

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

Оновлено. Пізніше Федоров повідомив, що попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік. "Ворожа атака по середмістю забрала уже 9 життів. Не пробачимо", - написав він.

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Передісторія: 

  • 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. 
  • Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.  
  • Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцеперебування.
  • Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 7

Запоріжжяракетний ударжертви
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