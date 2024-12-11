Російський удар по Запоріжжю: кількість загиблих сягнула 9-ти людей

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула 9-ти людей - з-під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини, а в лікарні помер поранений 74-літній чоловік, ще 22 людини постраждали.

Джерело: ДСНС, голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Вже 8 загиблих. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальники дістали тіло ще однієї людини".

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фото: ДСНС

Деталі: Таким чином кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.

фото: ДСНС

На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно під завалами ще перебувають люди.

Оновлено. Пізніше Федоров повідомив, що попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік. "Ворожа атака по середмістю забрала уже 9 життів. Не пробачимо", - написав він.

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