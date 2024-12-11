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Сирський: На Покровському напрямку жорсткі бої, росіяни переважають у живій силі

Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 21:15
Сирський: На Покровському напрямку жорсткі бої, росіяни переважають у живій силі
Олександр Сирський на Покровському напрямку, фото: Facebook

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський побував на Покровському напрямку, де оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова Сирського: "Під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим, насамперед,  у живій силі противником".

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Деталі: За словами головнокомандувача ЗСУ доводиться приймати нестандартні рішення. "Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ", - зазначив він.

Він додав у таких умовах головна задача - посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження. "Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат", - повідомив Сирський.

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Що було раніше:

  • Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону 11 грудня повідомив, що російські окупаційні війська атакували українські укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького на Донеччині, внаслідок тривалих боїв дві позиції Сили оборони було знищено, одна втрачена.

Збройні силивійнаСирськийУкраїна
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