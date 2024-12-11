Сырский: На Покровском направлении жесткие бои, россияне преобладают в живой силе
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский побывал на Покровском направлении, где оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь Сырского: "Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником".
Детали: По словам главнокомандующего ВСУ приходится принимать нестандартные решения. "Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", - отметил он.
Он добавил в таких условиях главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.
Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения. "Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", - сообщил Сырский.
Что предшествовало:
- В течение прошлых суток на Покровском направлении украинские защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.
- Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона 11 декабря сообщил, что российские оккупационные войска атаковали украинские укрепления западнее Возрождения, южнее Новотроицкого в Донецкой области, в результате длительных боев две позиции Силы обороны были уничтожены, одна потеряна.