Ворог за шість кілометрів від Покровська: ситуація залишається критичною – ISW

Сили оборони України стикаються з інтенсивними атаками та значною перевагою російських військ у живій силі та артилерії.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики у своєму звіті пишуть про критичну ситуацію на Покровському напрямку. Російські війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема в районах населених пунктів Новий Труд та Даченське.

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Аналітики кажуть, що такі маневри дозволять російським військам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська.

Дослівно: "Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове".

Деталі: Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві українські позиції, одну втрачено. "Наразі проводяться заходи з відновлення позицій", – зазначив він.

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Дослівно: "Командир українського батальйону охарактеризував ситуацію як "критичну", підкресливши, що російські війська атакують українські позиції до 30 разів на день та мають суттєву перевагу у кількості особового складу і артилерії".

Деталі: Аналітики ISW відзначають, що російське командування прагне захопити Покровськ попри величезні втрати. За останні два тижні на цьому напрямку російські сили втратили майже 3 000 військовослужбовців.

Ключові висновки:

Російські війська продовжують здобувати тактичні переваги на південь від Покровська, атакуючи слабкі місця України і намагаючись здійснити маневр для прямого штурму Покровська з півдня.

Розвідка США попередила, що Росія може запустити другу балістичну ракету "Орєшнік" по Україні найближчим часом, ймовірно, в спробі переконати Захід відмовитися від надання подальшої військової допомоги Україні.

В ніч з 10 на 11 грудня українські війська завдали удару по нафтобазі в Брянській області та авіаремонтному заводу в Таганрозі Ростовської області.

Російські війська просунулися в Курській області та на Торецькому, Курахівському і Вугледарському напрямках.

Кремль продовжує використовувати свою програму "Час героїв" для інтеграції російських ветеранів війни в Україні на керівні посади в російських регіональних адміністраціях.

Передісторія: