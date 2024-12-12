Враг в шести километрах от Покровска: ситуация остается критической – ISW

Силы обороны Украины сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии.

Источник: ISW

Детали: Аналитики в своем отчете пишут о критической ситуации на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское.

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Аналитики говорят, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска.

Дословно: "В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченко".

Детали: Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна. "Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций", – отметил он.

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Дословно: "Командир украинского батальона охарактеризовал ситуацию как "критическую", подчеркнув, что российские войска атакуют украинские позиции до 30 раз в день и имеют существенное преимущество в количестве личного состава и артиллерии".

Детали: Аналитики ISW отмечают, что российское командование стремится захватить Покровск, несмотря на огромные потери. За последние две недели на этом направлении российские силы потеряли почти 3 000 военнослужащих.

Ключевые выводы:

Российские войска продолжают приобретать тактические преимущества к югу от Покровска, атакуя слабые места Украины и пытаясь осуществить маневр для прямого штурма Покровска с юга.

Разведка США предупредила, что Россия может запустить вторую баллистическую ракету "Орешник" по Украине в ближайшее время, вероятно, в попытке убедить Запад отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

В ночь с 10 на 11 декабря украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Брянской области и авиаремонтному заводу в Таганроге Ростовской области.

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Предыстория: