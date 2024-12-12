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Враг в шести километрах от Покровска: ситуация остается критической – ISW

Иван ДьяконовЧетверг, 12 декабря 2024, 05:52
Враг в шести километрах от Покровска: ситуация остается критической – ISW
карта: Deepstate

Силы обороны Украины сталкиваются с интенсивными атаками и значительным преимуществом российских войск в живой силе и артиллерии.

Источник: ISW

Детали: Аналитики в своем отчете пишут о критической ситуации на Покровском направлении. Российские войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское. 

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Аналитики говорят, что такие маневры позволят российским войскам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска. 

Дословно: "В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченко".

Детали: Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что в результате длительных боестолкновений были уничтожены две украинские позиции, одна потеряна. "Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению позиций", – отметил он.

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Дословно: "Командир украинского батальона охарактеризовал ситуацию как "критическую", подчеркнув, что российские войска атакуют украинские позиции до 30 раз в день и имеют существенное преимущество в количестве личного состава и артиллерии".

Детали: Аналитики ISW отмечают, что российское командование стремится захватить Покровск, несмотря на огромные потери. За последние две недели на этом направлении российские силы потеряли почти 3 000 военнослужащих.

Ключевые выводы:

  • Российские войска продолжают приобретать тактические преимущества к югу от Покровска, атакуя слабые места Украины и пытаясь осуществить маневр для прямого штурма Покровска с юга.
  • Разведка США предупредила, что Россия может запустить вторую баллистическую ракету "Орешник" по Украине в ближайшее время, вероятно, в попытке убедить Запад отказаться от предоставления дальнейшей военной помощи Украине.
  • В ночь с 10 на 11 декабря украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Брянской области и авиаремонтному заводу в Таганроге Ростовской области.
  • Российские войска продвинулись в Курской области и на Торецком, Кураховском и Угледарском направлениях.
  • Кремль продолжает использовать свою программу "Время героев" для интеграции российских ветеранов войны в Украине на руководящие должности в российских региональных администрациях.

Предыстория: 

  • 11 декабря стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский побывал на Покровском направлении. По его словам, "бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", – отметил Сырский.

ISWвойнаДонецкая областьРосcия
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