Російський удар по Запоріжжю 10 грудня: уже десять загиблих

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула десяти людей – з-під завалів дістали тіло жінки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова очільника області: "Уже десять загиблих. Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня. Таким чином кількість загиблих зросла до десяти".

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Деталі: За словами Федорова, під завалами залишається ще одна людина.

22 людини внаслідок удару 10 грудня дістали поранення.

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