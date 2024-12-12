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Російський удар по Запоріжжю 10 грудня: уже десять загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 12 грудня 2024, 07:11
Російський удар по Запоріжжю 10 грудня: уже десять загиблих
Фото з Telegram Івана Федорова

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула десяти людей – з-під завалів дістали тіло жінки.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова очільника області: "Уже десять загиблих. Тіло жінки дістали  рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня. Таким чином кількість загиблих зросла до десяти".

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Деталі: За словами Федорова, під завалами залишається ще одна людина.

22 людини внаслідок удару 10 грудня дістали поранення. 

Передісторія: 

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  • 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. 
  • Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір 10 грудня загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.  
  • Також увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.

Запоріжжяракетний ударжертви
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