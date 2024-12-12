Російський удар по Запоріжжю 10 грудня: уже десять загиблих
Четвер, 12 грудня 2024, 07:11
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула десяти людей – з-під завалів дістали тіло жінки.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова очільника області: "Уже десять загиблих. Тіло жінки дістали рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня. Таким чином кількість загиблих зросла до десяти".
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Деталі: За словами Федорова, під завалами залишається ще одна людина.
22 людини внаслідок удару 10 грудня дістали поранення.
Передісторія:
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- 10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
- Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір 10 грудня загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
- Також увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.