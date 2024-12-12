Российский удар по Запорожью 10 декабря: уже десять погибших

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря достигло десяти человек – из-под завалов достали тело женщины.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Уже десять погибших. Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти".

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Детали: По словам Федорова, под завалами остается еще один человек.

22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.

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