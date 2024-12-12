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Российский удар по Запорожью 10 декабря: уже десять погибших

Ирина БалачукЧетверг, 12 декабря 2024, 07:11
Российский удар по Запорожью 10 декабря: уже десять погибших
Фото из Telegram Ивана Федорова

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря достигло десяти человек – из-под завалов достали тело женщины.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "Уже десять погибших. Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти".

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Детали: По словам Федорова, под завалами остается еще один человек.

22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения. 

Предыстория:

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  • 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
  • В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер 10 декабря погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения. 
  • Также вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

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