Российский удар по Запорожью 10 декабря: уже десять погибших
Четверг, 12 декабря 2024, 07:11
Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 10 декабря достигло десяти человек – из-под завалов достали тело женщины.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы области: "Уже десять погибших. Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря. Таким образом количество погибших возросло до десяти".
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Детали: По словам Федорова, под завалами остается еще один человек.
22 человека в результате удара 10 декабря получили ранения.
Предыстория:
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- 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
- В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер 10 декабря погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения.
- Также вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.