Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, 12 грудня, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як в РФ визнають доцільним.

Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони РФ, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним".

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