Пєсков заявив про удари у відповідь через атаку по російському Таганрогу
Четвер, 12 грудня 2024, 11:31
Прессекретар правителя Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, 12 грудня, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу послідує тоді і так, як в РФ визнають доцільним.
Джерело: пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони РФ, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним".
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Нагадаємо:
- 11 грудня заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що існує можливість повторного удару Росією по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
- Російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.
- Міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня начебто завдала удару шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області.