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Песков заявил об ответных ударах из-за атаки по российскому Таганрогу

Алена МазуренкоЧетверг, 12 декабря 2024, 11:31
Песков заявил об ответных ударах из-за атаки по российскому Таганрогу
Песков, фото: getty images

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в четверг, 12 декабря, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует тогда и так, как в РФ сочтут целесообразным.

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Минобороны РФ, которое было вчера, которое четко указывает, что ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным".

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Напомним:

  • 11 декабря заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что существует возможность повторного удара Россией по Украине своей экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
  • Российские власти заявили, что в ночь на 11 декабря город Таганрог Ростовской области якобы подвергся ракетной атаке, в результате которой повреждено промышленное предприятие и сгорело 14 автомобилей.
  • Министерство обороны РФ заявило, что Украина 11 декабря якобы нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.

Росcиявойнаракетный удар
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