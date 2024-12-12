Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в четверг, 12 декабря, что ответ на удары ВСУ западными ракетами по Таганрогу последует тогда и так, как в РФ сочтут целесообразным.

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Минобороны РФ, которое было вчера, которое четко указывает, что ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным".

Реклама:

Напомним: