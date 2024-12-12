Окупанти на Донеччині дали маріупольцю 11 років тюрми за нібито шпигунство на користь України
20-річного мешканця Маріуполя Михайла Карімова так званий суд "ДНР" засудив до 11 років колонії за нібито передачу даних про розташування позицій російських військ Головному управлінню розвідки України.
Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram
Дослівно міська рада Маріуполя: "За версією окупаційних слідчих, Михайло Карімов, у період із грудня 2022 року по червень 2023 року, нібито збирав та передавав до українського ГУР відомості про місця дислокації та переміщення росіян. Окупанти також заявили, що маріуполець ще й нібито придбав та незаконно зберігав боєприпаси".
Деталі: Як заявили в міській раді Маріуполя, псевдосуд окупантів виніс вирок 20-річному Михайлу Карімову – 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.
Останніми днями росіяни активізували пошуки "шпигунів" на тимчасово окупованих територіях і масово проводять "судові засідання" щодо виявлених "диверсантів" та осіб, які не погоджуються з окупаційною владою РФ.
Передісторія:
- 11 листопада "Верховний суд" незаконного військового утворення "ДНР" засудив до 17 років ув'язнення 8 українських військових, які нібито обстрілювали Маріуполь.
- 9 грудня у тимчасово окупованому Донецьку так званий суд "ДНР" дав від 24 років до довічного ув’язнення дев’ятьом українським захисникам Маріуполя, які потрапили в полон з "Азовсталі".