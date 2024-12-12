Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Донецкой области дали мариупольцу 11 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины

"Украинская правда", Ирина БалачукЧетверг, 12 декабря 2024, 12:23
Оккупанты в Донецкой области дали мариупольцу 11 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины
Фото иллюстративное из Telegram Мариупольского городского совета

20-летнего жителя Мариуполя Михаила Каримова так называемый суд "ДНР" приговорил к 11 годам колонии за якобы передачу данных о расположении позиций российских войск Главному управлению разведки Украины.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно городской совет Мариуполя: "По версии оккупационных следователей, Михаил Каримов, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года, якобы собирал и передавал в украинское ГУР сведения о местах дислокации и перемещения россиян. Оккупанты также заявили, что мариуполец еще и якобы приобрел и незаконно хранил боеприпасы".

Реклама:

Детали: Как заявили в городском совете Мариуполя, псевдосуд оккупантов вынес приговор 20-летнему Михаилу Каримову – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В последние дни россияне активизировали поиски "шпионов" на временно оккупированных территориях и массово проводят "судебные заседания" по выявленным "диверсантам" и лицам, которые не согласны с оккупационными властями РФ.

Предыстория:   

РЕКЛАМА:
  • 11 ноября "Верховный суд" незаконного военного образования "ДНР" приговорил к 17 годам заключения 8 украинских военных, которые якобы обстреливали Мариуполь.
  • 9 декабря во временно оккупированном Донецке так называемый суд "ДНР" дал от 24 лет до пожизненного заключения девятерым украинским защитникам Мариуполя, которые попали в плен с "Азовстали".

судДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
суд
Суд конфисковал элитный Mercedes начальника управления Миграционной службы
Высший совет правосудия уволил судью Арестову, у которой нашли паспорт РФ
Нетаньяху впервые будет свидетельствовать в суде по делу о коррупции – СМИ
Последние новости
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
11:47
Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС
11:35
Россияне с дрона атаковали Нововоронцовку на Херсонщине: ранены 5 местных
11:35
Apple Watch больше не является лидером рынка носимой электроники - IDC
11:33
Чиновники Федерации гандбола Украины открыто угрожали журналисту на Евро-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: