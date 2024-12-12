Оккупанты в Донецкой области дали мариупольцу 11 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины

20-летнего жителя Мариуполя Михаила Каримова так называемый суд "ДНР" приговорил к 11 годам колонии за якобы передачу данных о расположении позиций российских войск Главному управлению разведки Украины.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно городской совет Мариуполя: "По версии оккупационных следователей, Михаил Каримов, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года, якобы собирал и передавал в украинское ГУР сведения о местах дислокации и перемещения россиян. Оккупанты также заявили, что мариуполец еще и якобы приобрел и незаконно хранил боеприпасы".

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Детали: Как заявили в городском совете Мариуполя, псевдосуд оккупантов вынес приговор 20-летнему Михаилу Каримову – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В последние дни россияне активизировали поиски "шпионов" на временно оккупированных территориях и массово проводят "судебные заседания" по выявленным "диверсантам" и лицам, которые не согласны с оккупационными властями РФ.

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