Оккупанты в Донецкой области дали мариупольцу 11 лет тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины
20-летнего жителя Мариуполя Михаила Каримова так называемый суд "ДНР" приговорил к 11 годам колонии за якобы передачу данных о расположении позиций российских войск Главному управлению разведки Украины.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно городской совет Мариуполя: "По версии оккупационных следователей, Михаил Каримов, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года, якобы собирал и передавал в украинское ГУР сведения о местах дислокации и перемещения россиян. Оккупанты также заявили, что мариуполец еще и якобы приобрел и незаконно хранил боеприпасы".
Детали: Как заявили в городском совете Мариуполя, псевдосуд оккупантов вынес приговор 20-летнему Михаилу Каримову – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В последние дни россияне активизировали поиски "шпионов" на временно оккупированных территориях и массово проводят "судебные заседания" по выявленным "диверсантам" и лицам, которые не согласны с оккупационными властями РФ.
Предыстория:
- 11 ноября "Верховный суд" незаконного военного образования "ДНР" приговорил к 17 годам заключения 8 украинских военных, которые якобы обстреливали Мариуполь.
- 9 декабря во временно оккупированном Донецке так называемый суд "ДНР" дал от 24 лет до пожизненного заключения девятерым украинским защитникам Мариуполя, которые попали в плен с "Азовстали".