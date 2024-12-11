Окупанти оголосили вироки дев’ятьом захисникам "Азовсталі"

У тимчасово окупованому Донецьку так званий "суд ДНР" засудив від 24 років до довічного ув’язнення дев’ятьох українських захисників Маріуполя, які потрапили в полон з "Азовсталі".

Джерело: Маріупольська міська рада в Telegram

Дослівно міськрада Маріуполя: "Строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк".

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Деталі: Окупанти заявляють, що захисники України у березні 2022 року буцімто обстрілювали селище Старий Крим.

Зазначається, що оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо: 11 листопада 2024 року так званий "Верховний суд" незаконного військового утворення "ДНР" засудив до 17 років ув'язнення 8 українських військових, які нібито обстрілювали Маріуполь.

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Так званий "суд" терористичної організації "ДНР" 16 серпня 2023 року засудив до 24 років ув'язнення двох полонених "азовців" Павла Артеменка та Антона Романюка, а тероборонівця Віталія Міненка - до 21 року колонії.

У червні 2023 року в російському Ростові-на-Дону влаштували показове судилище над 22 "азовцями", які боронили Маріуполь і "Азовсталь", серед них було вісім жінок.

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