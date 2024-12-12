Пєсков заявив, що Кремль підтримує пропозицію Орбана щодо обміну полоненими
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив главі РФ Володимиру Путіну пропозицію про обмін полоненими з Україною і різдвяне припинення вогню, Москва ці зусилля підтримує, заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости
Деталі: Пєсков знову повторив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів і неодноразово заявляла про готовність до їхнього відновлення – але тільки на базі "стамбульських домовленостей 22-го року".
"Виходимо з того, що консультації щодо встановлення миру будуть продовжені. Російська сторона повністю підтримує зусилля Орбана, спрямовані на пошук мирного врегулювання і вирішення гуманітарних питань, пов'язаних з обміном полоненими", – сказав Пєсков журналістам.
Він також заявив, що 11 грудня після розмови Орбана і Путіна Федеральна служба безпеки Росії нібито передала в посольство Угорщини в Москві російську пропозицію щодо обміну полоненими.
Прессекретар Путіна заявив, що Україна нібито відхилила всі пропозиції угорського політика.
"Судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана", – сказав Пєсков.
Варто зазначити, що він чітко не сказав про підтримку Росією різдвяного перемир'я.
Передісторія:
- 11 грудня прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив що зателефонував і годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.
- "Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", – заявив він.
- Президент Володимир Зеленський розкритикував цей телефонний дзвінок Орбана Путіну.