Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив главі РФ Володимиру Путіну пропозицію про обмін полоненими з Україною і різдвяне припинення вогню, Москва ці зусилля підтримує, заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: Пєсков знову повторив, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів і неодноразово заявляла про готовність до їхнього відновлення – але тільки на базі "стамбульських домовленостей 22-го року".

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"Виходимо з того, що консультації щодо встановлення миру будуть продовжені. Російська сторона повністю підтримує зусилля Орбана, спрямовані на пошук мирного врегулювання і вирішення гуманітарних питань, пов'язаних з обміном полоненими", – сказав Пєсков журналістам.

Він також заявив, що 11 грудня після розмови Орбана і Путіна Федеральна служба безпеки Росії нібито передала в посольство Угорщини в Москві російську пропозицію щодо обміну полоненими.

Прессекретар Путіна заявив, що Україна нібито відхилила всі пропозиції угорського політика.

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"Судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана", – сказав Пєсков.

Варто зазначити, що він чітко не сказав про підтримку Росією різдвяного перемир'я.

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