Песков заявил, что Кремль поддерживает предложение Орбана по обмену пленным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал главе РФ Владимиру Путину предложение об обмене пленными с Украиной и рождественском прекращении огня, Москва эти усилия поддерживает, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости
Детали: Песков снова повторил, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению – но только базе "стамбульских договоренностей 22-го года".
"Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", – сказал Песков журналистам.
Он также заявил, что 11 декабря после разговора Орбана и Путина Федеральная служба безопасности России якобы передала в посольство Венгрии в Москве российское предложение по обмену пленными.
Пресс-секретарь Путина заявил, что Украина якобы отклонила все предложения венгерского политика.
"Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", – сказал Песков.
Стоит отметить, что он четко не сказал о поддержке Россией рождественского перемирия.
Предыстория:
- 11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что позвонил и час общался с главой Кремля Владимиром Путиным.
- "Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - заявил он.
- Президент Владимир Зеленский раскритиковал этот телефонный звонок Орбана Путину.