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Песков заявил, что Кремль поддерживает предложение Орбана по обмену пленным

Ирина БалачукЧетверг, 12 декабря 2024, 13:50
Песков заявил, что Кремль поддерживает предложение Орбана по обмену пленным
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал главе РФ Владимиру Путину предложение об обмене пленными с Украиной и рождественском прекращении огня, Москва эти усилия поддерживает, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: Песков снова повторил, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению – но только базе "стамбульских договоренностей 22-го года".

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"Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", – сказал Песков журналистам.

Он также заявил, что 11 декабря после разговора Орбана и Путина Федеральная служба безопасности России якобы передала в посольство Венгрии в Москве российское предложение по обмену пленными.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Украина якобы отклонила все предложения венгерского политика.

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"Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", – сказал Песков.

Стоит отметить, что он четко не сказал о поддержке Россией рождественского перемирия.

Предыстория:

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