Росія вдарила по підприємству на Харківщині: 4 поранених
Вранці 13 грудня російська армія вдарила по Мирному Берестинського району Харківської області, внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура
Пряма мова: "За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства. Пошкоджена цивільна інфраструктура".
Деталі: Синєгубов зазначив, що деталі щодо руйнувань наразі зʼясовуються.
Оновлено: Через пів години голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 4.
Згодом в прокуратурі уточнили, що РФ завдала ракетні удари по цивільному підприємству у Берестинському районі близько 7:45. Отримав поранення 60-річний охоронець. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Також тілесні ушкодження отримали ще троє чоловіків - співробітники іншого підприємства, які працювали поруч з місцями ворожих ударів.
Наразі правоохоронці встановлюють точний тип ракет, якими було завдано удари.
Передісторія:
- Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждали 17 людей.