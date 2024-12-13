Росія вдарила по підприємству на Харківщині: 4 поранених

Вранці 13 грудня російська армія вдарила по Мирному Берестинського району Харківської області, внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова: "За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства. Пошкоджена цивільна інфраструктура".

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Деталі: Синєгубов зазначив, що деталі щодо руйнувань наразі зʼясовуються.

Оновлено: Через пів години голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 4.

Згодом в прокуратурі уточнили, що РФ завдала ракетні удари по цивільному підприємству у Берестинському районі близько 7:45. Отримав поранення 60-річний охоронець. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Також тілесні ушкодження отримали ще троє чоловіків - співробітники іншого підприємства, які працювали поруч з місцями ворожих ударів.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці встановлюють точний тип ракет, якими було завдано удари.

Передісторія: