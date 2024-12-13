Россия ударила по предприятию на Харьковщине: 4 раненых
Утром 13 декабря российская армия ударила по Мирному Берестинского района Харьковской области, в результате атаки пострадали четыре человека.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь: "По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура".
Детали: Синегубов отметил, что детали о разрушениях пока выясняются.
Обновлено: Через полчаса глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 4.
Впоследствии в прокуратуре уточнили, что РФ нанесла ракетные удары по гражданскому предприятию в Берестинском районе около 7:45. Получил ранения 60-летний охранник. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Также телесные повреждения получили еще трое мужчин - сотрудники другого предприятия, которые работали рядом с местами вражеских ударов.
Сейчас правоохранители устанавливают точный тип ракет, которыми были нанесены удары.
Предыстория:
- Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Пострадали 17 человек.