Россия ударила по предприятию на Харьковщине: 4 раненых

Утром 13 декабря российская армия ударила по Мирному Берестинского района Харьковской области, в результате атаки пострадали четыре человека.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь: "По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура".

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Детали: Синегубов отметил, что детали о разрушениях пока выясняются.

Обновлено: Через полчаса глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 4.

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что РФ нанесла ракетные удары по гражданскому предприятию в Берестинском районе около 7:45. Получил ранения 60-летний охранник. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Также телесные повреждения получили еще трое мужчин - сотрудники другого предприятия, которые работали рядом с местами вражеских ударов.

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фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас правоохранители устанавливают точный тип ракет, которыми были нанесены удары.

Предыстория: