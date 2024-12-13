Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия ударила по предприятию на Харьковщине: 4 раненых

Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 08:58
Россия ударила по предприятию на Харьковщине: 4 раненых
фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 13 декабря российская армия ударила по Мирному Берестинского района Харьковской области, в результате атаки пострадали четыре человека.

Источник: председатель ОВА Олег СинегубовХарьковская областная прокуратура

Прямая речь: "По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия. Повреждена гражданская инфраструктура".

Реклама:

Детали: Синегубов отметил, что детали о разрушениях пока выясняются.

Обновлено: Через полчаса глава ОВА сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 4.

Впоследствии в прокуратуре уточнили, что РФ нанесла ракетные удары по гражданскому предприятию в Берестинском районе около 7:45. Получил ранения 60-летний охранник. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Также телесные повреждения получили еще трое мужчин - сотрудники другого предприятия, которые работали рядом с местами вражеских ударов.

РЕКЛАМА:
 
фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас правоохранители устанавливают точный тип ракет, которыми были нанесены удары.

Предыстория:

  • Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Пострадали 17 человек.

Харьковская областьРосcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК

фотоРада со второй попытки исключила Бойко из комитета по вопросам прав человека

Зеленский – на хотелку Путина уменьшить численность ВСУ: Лучше всего сильная, большая армия

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на $286 млн

видео, обновленоРостовскую область РФ атаковали дроны, горит НПЗ

фото, видеоВ Киеве патрульные "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу

Все новости...
Харьковская область
Пограничники отбили попытку захода российской ДРГ на Харьковщине
Ракетный удар по Златополю на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 17
Россияне дважды атаковали "Искандерами" Златополь на Харьковщине: 11 человек пострадали
Последние новости
12:45
ГУР: По подсчетам РФ, потери мобилизованных россиян с сентября 2022 года превысили 98 тысяч
12:40
Не надо толкать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить – Каллас
12:39
Верховная Рада окончательно ликвидировала МСЭК
12:37
БоксБогачук: У меня два прогноза на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
12:30
В 2024 году в Украине составили более 200 протоколов за буллинг в школах: больше всего - на подростков
12:28
Путин предложил "дуэль": "Пусть определят цель в Киеве и попробуют сбить "Орешник""
12:18
Курс валют на четверг: доллар и евро растут 3 день подряд
12:17
Обнародован рейтинг 60 лучших детских книг 2024 года от "БараБуки"
12:05
Каллас заявила, что Китай будет "громко смеяться", если ЕС и США начнут торговую войну
12:05
Дело о миллионной взятке полковнику СБУ: фигурант пытался из СИЗО заказать убийство свидетеля
Все новости...
Реклама:
Реклама: