Зеленський про масовану атаку: Росія випустила 93 ракети та 200 дронів по Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час чергового масованого обстрілу Росія випустила по Україні 93 ракети, з яких 81 було збито, у тому числі 11 крилатих ракет завдяки винищувачам F-16. Крім того, окупанти застосували близько 200 безпілотників.

Джерело: Зеленський

Пряма мова: "Черговий російський ракетний удар по Україні. Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети".

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Деталі: За його словами, це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

Серед запущених ракет щонайменше одна була північнокорейська. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16.

Зеленський вкотре закликав світових лідерів відреагувати на масовану атаку, надавши Україні сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot, для ефективного перехоплення ракет. Також він наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії, щоб обмежити її здатність виробляти зброю.

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Пряма мова: "Це такий "мирний" план Путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор".

Передісторія: