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Зеленский о массированной атаке: Россия выпустила 93 ракеты и 200 дронов по Украине

Анастасия ПроцПятница, 13 декабря 2024, 11:00
Зеленский о массированной атаке: Россия выпустила 93 ракеты и 200 дронов по Украине
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время очередного массированного обстрела Россия выпустила по Украине 93 ракеты, из которых 81 была сбита, в том числе 11 крылатых ракет благодаря истребителям F-16. Кроме того, оккупанты применили около 200 беспилотников.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты".

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Детали: По его словам, это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

Среди запущенных ракет по меньшей мере одна была северокорейская. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря F-16.

Зеленский в очередной раз призвал мировых лидеров отреагировать на массированную атаку, предоставив Украине современные системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, для эффективного перехвата ракет. Также он отметил необходимость усиления санкций против России, чтобы ограничить ее способность производить оружие.

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Прямая речь: "Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор".

Предыстория:

  • Утром 13 декабря российские войска запустили по Украине большое количество ракет, в связи с чем во всех регионах объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся на запад Украины - Винницкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области.
  • Минэнерго отметило, что оккупанты атакуют энергетику.Сейчас в Украине ввели экстренные отключения света.

ЗеленскийРосcияобстрел
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