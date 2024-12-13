Зеленский о массированной атаке: Россия выпустила 93 ракеты и 200 дронов по Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время очередного массированного обстрела Россия выпустила по Украине 93 ракеты, из которых 81 была сбита, в том числе 11 крылатых ракет благодаря истребителям F-16. Кроме того, оккупанты применили около 200 беспилотников.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты".

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Детали: По его словам, это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

Среди запущенных ракет по меньшей мере одна была северокорейская. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря F-16.

Зеленский в очередной раз призвал мировых лидеров отреагировать на массированную атаку, предоставив Украине современные системы противовоздушной обороны, в частности комплексы Patriot, для эффективного перехвата ракет. Также он отметил необходимость усиления санкций против России, чтобы ограничить ее способность производить оружие.

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Прямая речь: "Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар – массовая реакция. Только так останавливается террор".

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