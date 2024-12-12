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Ворог кинув штурмувати Покровськ "в лоб" і почав обходити місто з флангів – нацгвардійці

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 20:13
Ворог кинув штурмувати Покровськ в лоб і почав обходити місто з флангів – нацгвардійці
бойові дії поблизу Покровська. фото Getty Images

У районі Покровська на Донеччині тривають жорсткі бої, російські загарбники намагаються увійти в місто всіма можливими способами.

Джерело: керівник пресслужби 14 бригади Національної гвардії  "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Вони протягом двох місяців йшли тільки в лоб і понесли великі втрати. Тепер зрозуміли, що в них не виходить, і починають або з лівого або з правого флангу — намагаються прорвати нашу оборону. Як ви бачите, ми максимально стримуємо ворога, адже Покровськ стратегічно важливе місто".

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Деталі: Коваль наголосив, що окупанти цілодобово відправляють на утилізацію свою живу силу та техніку. Нацгвардійці відбивають десятки штурмів, знищуючи під час кожного такого "накату" до 10 вояків противника.

Пряма мова: "Це тільки наша бригада. Якщо взяти всіх разом, то кожного дня колосальні втрати вони несуть живої сили. Їх це не зупиняє. Ці втрати вони можуть поновлювати, відновлювати. І як тільки група заходить, ми її знищуємо, відбиваємо штурм. За нею одразу ж інша заходить група".

Що передувало: 11 грудня стало відомо, що російські окупаційні війська атакували українські укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького на Покровському напрямку, внаслідок тривалих боїв дві позиції Сил оборони було знищено, одна втрачена.

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Передісторія:

Донецька областьвійнаНацгвардія
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