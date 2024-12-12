Ворог кинув штурмувати Покровськ "в лоб" і почав обходити місто з флангів – нацгвардійці
У районі Покровська на Донеччині тривають жорсткі бої, російські загарбники намагаються увійти в місто всіма можливими способами.
Джерело: керівник пресслужби 14 бригади Національної гвардії "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"
Пряма мова: "Вони протягом двох місяців йшли тільки в лоб і понесли великі втрати. Тепер зрозуміли, що в них не виходить, і починають або з лівого або з правого флангу — намагаються прорвати нашу оборону. Як ви бачите, ми максимально стримуємо ворога, адже Покровськ стратегічно важливе місто".
Деталі: Коваль наголосив, що окупанти цілодобово відправляють на утилізацію свою живу силу та техніку. Нацгвардійці відбивають десятки штурмів, знищуючи під час кожного такого "накату" до 10 вояків противника.
Пряма мова: "Це тільки наша бригада. Якщо взяти всіх разом, то кожного дня колосальні втрати вони несуть живої сили. Їх це не зупиняє. Ці втрати вони можуть поновлювати, відновлювати. І як тільки група заходить, ми її знищуємо, відбиваємо штурм. За нею одразу ж інша заходить група".
Що передувало: 11 грудня стало відомо, що російські окупаційні війська атакували українські укріплення західніше Відродження, південніше Новотроїцького на Покровському напрямку, внаслідок тривалих боїв дві позиції Сил оборони було знищено, одна втрачена.
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Передісторія:
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на початку листопада визнав, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення.
- Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів вторгнення 2022 року.
- В кінці листопада Сирський розпорядився підтягнути резерви на Покровський та Курахівський напрямки.
- 11 грудня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що побував на Покровському напрямку, де оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Генерал зазначив, що там тривають жорсткі бої, росіяни переважають у живій силі.
- 12 грудня Сирський повідомив, що військове командування прораховує всі можливі варіанти подальших дій російських окупантів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших.