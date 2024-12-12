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Сирський про Покровський напрямок: Готуємось до всіх можливих варіантів дій РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 грудня 2024, 17:36
Сирський про Покровський напрямок: Готуємось до всіх можливих варіантів дій РФ
фото з Facebook головкома ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський каже, що військове командування прораховує всі можливі варіанти подальших дій російських окупантів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога".

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Деталі: Генерал відзначив, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає там близько 400 осіб убитими та пораненими.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16.00 12 грудняна Покровському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Зазначалося, що Сили оборони відбили 24 атаки, шість боїв ще точаться.

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Передісторія:

СирськийДонецька областьвійна
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