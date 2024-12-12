Сирський про Покровський напрямок: Готуємось до всіх можливих варіантів дій РФ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський каже, що військове командування прораховує всі можливі варіанти подальших дій російських окупантів на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших.
Джерело: Сирський у соцмережах
Пряма мова: "Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога".
Деталі: Генерал відзначив, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає там близько 400 осіб убитими та пораненими.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16.00 12 грудняна Покровському напрямку противник здійснив 30 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Зазначалося, що Сили оборони відбили 24 атаки, шість боїв ще точаться.
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Передісторія:
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на початку листопада визнав, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення.
- Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів вторгнення 2022 року.
- В кінці листопада Сирський розпорядився підтягнути резерви на Покровський та Курахівський напрямки.
- 11 грудня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що побував на Покровському напрямку, де оцінив бойову ситуацію та дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Генерал зазначив, що там тривають жорсткі бої, росіяни переважають у живій силі.