Командующего ОТГ "Донецк" Луценко уволили с должности – его заменит Тарнавский

Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Силах Обороны, Financial Times со ссылкой на источники

Детали: Неназванный украинский чиновник рассказал изданию, что Луценко после увольнения получил другую должность в Сухопутных войсках.

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По словам собеседника издания, украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить широкомасштабное наступление российских войск.

По данным УП, на смену командующего лично приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Справка: В октябре 2022 года генерал Тарнавский возглавил новосформированную оперативно-стратегическую группировку войск "Херсон" и руководил освобождением города и области. В декабре ОСУВ получила новое наименование "Таврия". В течение 2023 года войска ОСУВ "Таврия" осуществляли контрнаступление в Запорожской области.

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