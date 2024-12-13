Командующего ОТГ "Донецк" Луценко уволили с должности – его заменит Тарнавский
Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского.
Источник: собеседники "Украинской правды" в Силах Обороны, Financial Times со ссылкой на источники
Детали: Неназванный украинский чиновник рассказал изданию, что Луценко после увольнения получил другую должность в Сухопутных войсках.
По словам собеседника издания, украинские войска под командованием Луценко не смогли остановить широкомасштабное наступление российских войск.
По данным УП, на смену командующего лично приезжал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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Справка: В октябре 2022 года генерал Тарнавский возглавил новосформированную оперативно-стратегическую группировку войск "Херсон" и руководил освобождением города и области. В декабре ОСУВ получила новое наименование "Таврия". В течение 2023 года войска ОСУВ "Таврия" осуществляли контрнаступление в Запорожской области.
Что предшествовало:
- 11 декабря главнокомандующий ВСУ сообщил, что побывал на Покровском направлении, где оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Генерал отметил, что там продолжаются жесткие бои, россияне преобладают в живой силе.
- Сырский в четверг заявил, что военное командование просчитывает все возможные варианты дальнейших действий российских оккупантов на Покровском направлении, которое остается одним из самых горячих.
- Руководитель пресс-службы 14 бригады Национальной гвардии "Червона Калина" Николай Коваль сообщал, что враг бросил штурмовать Покровск "в лоб" и начал обходить город с флангов.