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Ворог окупував населені пункти навколо Успенівки на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко Субота, 14 грудня 2024, 01:36
Ворог окупував населені пункти навколо Успенівки на Донеччині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 14 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про те, що росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне".

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Деталі: Крім того, йдеться в повідомленні DeepState, росіяни просунувлися в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дальнього, Піщаного, Благодатного та Сторожевого.

Частина населених пунктів, де згідно з даними проєкту йдеться про окупації та просування ворога, знаходяться навколо Успенівки.

Що передувало: 12 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про окупацію росіянами населеного пункту Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується. За даними аналітиків, росіяни просунулись у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю на Донеччині.

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Особливу увагу аналітики приділяли ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині "Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" 13 грудня прокоментували повідомлення про те, шо українські військові знаходяться на межі оперативного оточення в районі Успенівки Донецької області.

Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування росіян в напрямку Покровська. На його посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Донецька областьокупаціявійна
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