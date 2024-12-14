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Враг оккупировал населенные пункты вокруг Успеновки на Донетчине – DeepState

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 декабря 2024, 01:36
Враг оккупировал населенные пункты вокруг Успеновки на Донетчине – DeepState
карта DeepState

В ночь на 14 декабря аналитики проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино".

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Детали: Кроме того, говорится в сообщении DeepState, россияне продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

Часть населенных пунктов, где согласно данным проекта речь идет об оккупации и продвижении врага, находятся вокруг Успеновки.

Что предшествовало: 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.  По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.

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Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 13 декабря прокомментировали сообщения о том, что украинские военные находятся на грани оперативного окружения в районе Успеновки Донецкой области.

Командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уволили после стремительного продвижения россиян в направлении Покровска. На его должность назначили бригадного генерала Александра Тарнавского.

Донецкая областьоккупациявойна
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