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Взрыв в Днепре был терактом – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 14 декабря 2024, 21:17
Взрыв в Днепре был терактом – ОВА
место происшествия, фото: Суспільне Дніпро

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал терактом взрыв в Днепре 14 декабря, в результате которого погиб человек и были ранены полицейские.

Источник: Лысак в Telegram

Детали: Лысак также намекнул, что причастных к взрыву задержали.

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Прямая речь: "Спасибо сотрудникам СБУ, Национальной полиции и всем, кто присоединился к поиску причастных к сегодняшнему теракту в Днепре".

Что предшествовало: В центре Днепра в субботу днем произошел взрыв, в результате которого погиб человек, также есть раненые, среди которых двое полицейских.

Предыстория:

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