Взрыв в Днепре был терактом – ОВА
Суббота, 14 декабря 2024, 21:17
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал терактом взрыв в Днепре 14 декабря, в результате которого погиб человек и были ранены полицейские.
Источник: Лысак в Telegram
Детали: Лысак также намекнул, что причастных к взрыву задержали.
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Прямая речь: "Спасибо сотрудникам СБУ, Национальной полиции и всем, кто присоединился к поиску причастных к сегодняшнему теракту в Днепре".
Что предшествовало: В центре Днепра в субботу днем произошел взрыв, в результате которого погиб человек, также есть раненые, среди которых двое полицейских.
Предыстория:
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- В Днепровском районе столицы 22 ноября в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой, мужчина погиб на месте.
- Впоследствии в полиции заявляли о случаях диверсий против украинских силовиков, в частности, с использованием взрывчатки.