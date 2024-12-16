В Росії вирішили створити війська безпілотних систем

Російський міністр оборони Андрій Бєлоусов запропонував сформувати війська безпілотних систем.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости и ТАСС

Пряма мова Білоусова: "Відповідно до доручення верховного головнокомандувача пропонується сформувати новий рід військ – "Війська безпілотних систем"".

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Деталі: Він додав, що створення таких військ можуть завершити у третьому кварталі 2025 року.

Глава РФ Володимир Путін на колегії Міноборони заявив, що щодня у війська РФ нібито надходять "кілька тисяч безпілотників".

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