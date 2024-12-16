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В Росси решили создать войска беспилотных систем

Ирина БалачукПонедельник, 16 декабря 2024, 13:40
В Росси решили создать войска беспилотных систем
Фото иллюстративное с сайта ТАСС

Российский министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем.

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС

Прямая речь Белоусова: "В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – "Войска беспилотных систем"".

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Детали: Он добавил, что создание таких войск может быть завершено в третьем квартале 2025 года.

Глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что ежедневно в войска РФ якобы поступают "несколько тысяч беспилотников".  

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