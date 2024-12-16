В Росси решили создать войска беспилотных систем
Понедельник, 16 декабря 2024, 13:40
Российский министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем.
Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости и ТАСС
Прямая речь Белоусова: "В соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – "Войска беспилотных систем"".
Реклама:
Детали: Он добавил, что создание таких войск может быть завершено в третьем квартале 2025 года.
Глава РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что ежедневно в войска РФ якобы поступают "несколько тысяч беспилотников".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В феврале президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать в ВСУ Силы беспилотных систем.
- В июне командующим Сил беспилотных систем ВСУ назначили Вадима Сухаревского.