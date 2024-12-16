Підрив біля ТЦК в Дніпрі: суд арештував підозрюваного

Суд відправив під арешт на 2 місяці без права на заставу чоловіка, якого підозрюють у підриві біля будівлі ТЦК та СП 14 грудня в Дніпрі, внаслідок якого загинув чоловік і четверо людей отримали поранення.

Деталі: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури 37-річному громадянину, затриманому напередодні у Дніпрі, повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвело до загибелі людини.

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За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб".

Деталі: 14 грудня 2024 року о 14:45 в місті Дніпро поблизу адмінбудівлі пролунав вибух. Внаслідок теракту загинув чоловік. Тяжкі поранення отримав ще однин чоловік та двоє поліцейських, які в той час перебували на службі.

В результаті проведених оперативних заходів, поліцейські спільно з СБУ за кілька годин розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець (за даними джерел УП - чоловік на ім'я Рубен Восканян). За даними прокуратури, він заклав саморобний вибуховий пристрій.

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Що передувало: Нацполіція фіксує збільшення випадків диверсій проти українських правоохоронців, зокрема, з використанням вибухівки.