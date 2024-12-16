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Подрыв возле ТЦК в Днепре: суд арестовал подозреваемого

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 декабря 2024, 16:55
Подрыв возле ТЦК в Днепре: суд арестовал подозреваемого
фото прокуратуры

Суд отправил под арест на 2 месяца без права на залог мужчину, которого подозревают в подрыве у здания ТЦК и СП 14 декабря в Днепре, в результате которого погиб человек и четыре человека получили ранения.

Детали: Офис генпрокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры 37-летнему гражданину, задержанному накануне в Днепре, сообщено о подозрении в совершении террористического акта, что привело к гибели человека.

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По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток".

Детали: 14 декабря 2024 года в 14:45 в городе Днепр вблизи админздания прогремел взрыв. В результате теракта погиб мужчина. Тяжелые ранения получил еще один человек и двое полицейских, которые в то время находились на службе.

В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские совместно с СБУ за несколько часов разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель (по данным источников УП - мужчина по имени Рубен Восканян). По данным прокуратуры, он заложил самодельное взрывное устройство.

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Что предшествовало: Нацполиция фиксирует увеличение случаев диверсий против украинских правоохранителей, в частности, с использованием взрывчатки.

ДнепртерроризмТЦК
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